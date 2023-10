Arriva a Napoli Love Museum, la mostra sull’Amore

di Cristina Basso

Inaugurerà il prossimo 16 dicembre a palazzo Fondi la prima tappa italiana della mostra “Love Museum”, dedicata all’amore universale, dall’arte alla natura fino all’amore per se stessi. L’esposizione, immersiva e coinvolgente, multimediale e condivisibile su tutti i canali social, è pensata come un percorso sull’amore che comprende una serie di affascinanti ambienti tematici tra cui una sala degli specchi, un tunnel ultra romantico tappezzato di rose e le iconiche nuvole rosa pastello che accompagnano la linea grafica del progetto. Ma il percorso prevede anche una sezione dedicata agli artisti contemporanei che hanno realizzato opere sul tema dell’amore a partire di grandi nomi di Warhol e Banksy. Un’occasione leggera e colorata per immergersi in un mondo confetto tra divertimento, sentimento e sorprese. La mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 11 alle 19. Il sabato dalle 10 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 19.