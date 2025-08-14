Armi da guerra e maltrattamenti in famiglia, il bilancio dei controlli dei Carabinieri nell’area stabiese

Controlli nell’area stabiese, Carabinieri della compagnia di Castellammare a lavoro nelle cittadine di Lettere e Gragnano.

Il primo arresto nella città della pasta. I militari della stazione di Gragnano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e resistenza un 23enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante una discussione con la madre convivente, le avrebbe scagliato contro un piatto di ceramica colpendola alla schiena. Numerosi gli insulti e le minacce anche al padre anziano.

L’uomo è stato bloccato dai Carabinieri, nonostante un tentativo di resistenza che si è protratto fino al momento in cui è stato fatto salire nell’auto di pattuglia, danneggiata da un suo calcio.

E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

Qualche chilometro oltre, nella cittadina di Lettere, i carabinieri della stazione locale hanno rinvenuto e sequestrato due armi da fuoco clandestine. La prima è una revolver da guerra, calibro 10.40, l’altra una 7,65 con matricola abrasa. In casa anche 57 munizioni di vario calibro. Le armi sono risultate oggetto di furto.

Denunciata la proprietaria dell’abitazione dove sono state trovate le pistole.

Saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici.