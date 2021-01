Armando Imparato e il suo primo romanzo: ‘Need’

Armando Imparato è nato a Palermo il 16 agosto 1990. Il suo approccio con la prosa giunge tardi, una passione trasmessagli dalla madre, divoratrice di libri. Armando, dopo la morte della madre, vive un lungo periodo di sconforto e di abbandono. E’ solo allora che si immerge nella lettura dei romanzi di fantascienza di autori quali Isaac Asimov e Philip K. Dick. Sono proprio le letture di quest’ultimo a innescare nella sua mente le prime idee per quello che sarà il suo primo romanzo: Need. E’ il suo primo lavoro ed è già alle prese con i primi capitoli del prossimo romanzo.

È una storia abbastanza divertente. Risvegliatosi nel 2112, non sa chi è e non conosce il suo passato. Scopre di chiamarsi Michael Miller, di essere stato criogenato nel 2003 a scopo terapeutico come cura del tumore in stato terminale da cui era afflitto, e di essere stato sposato. Null’altro gli era pervenuto a causa della pessima gestione del suo caso ed a causa degli eventi mondiali che imprevedibilmente hanno gettato il pianeta intero nel panico. Immediatamente si aggrappa ad un nome, Ronda, la moglie ormai morta e di cui non ricordava nulla. Divenne l’appiglio al suo passato e un sostegno del suo presente. Era diventata l’unica ragione di vita di Mike, doveva fare di tutto pur di ottenere scorci del suo passato per poter avere la forza di vivere in questo mondo, nuovo, misterioso, ipertecnologico e del quale incominciava ad avere forti repulsioni. La brama di scoprire il suo passato, lo porterà ad intraprendere decisioni sbagliate, autodistruttive.