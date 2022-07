Area Vesuviana – Lavori di riparazione sulla condotta adduttrice San Clemente-Cercola rinviati: servizio idrico regolare

Gori informa che la sospensione del servizio idrico prevista dalle ore 22:00 di venerdì 8 luglio alle ore 22:00 di domenica 10 luglio 2022 nei comuni di Casalnuovo di Napoli, Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, San Sebastiano al Vesuvio e Pomigliano D’Arco, e legata ad interventi di riparazione sulla condotta adduttrice San Clemente-Cercola, è stata rinviata ad altra data al fine di minimizzare i disagi per i cittadini e le aziende interessate. Nei comuni oggetto delle precedenti comunicazioni, dunque, non ci sarà l’interruzione del servizio idrico. La Direzione generale per il ciclo delle acque della Regione Campania, con nota prot. N. 348545 del 05/07/22, ha predisposto la riprogrammazione dell’intervento a data da destinarsi.