Anacapri – Caccia di frodo col fucile clandestino, 19enne arrestato

Dovrà rispondere di caccia di frodo e porto di arma clandestina, L. V. D. H., 19enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

E’ stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Anacapri nell’area Monte Solaro, in una zona boscosa.

Imbracciava un fucile da caccia. Quando si è reso conto di essere stato scoperto dai militari, il giovane è fuggito. Inseguito e bloccato, ha spontaneamente consegnato una doppietta calibro 12 con matricola abrasa.

E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.