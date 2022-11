Alluvione Ischia- 150 famiglie non potranno far rientro a casa [VIDEO]

ALLUVIONE DI ISCHIA, DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DE LUCA – AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE

“Dalle prime verifiche effettuate, sono 150 le famiglie che non potranno far rientro nelle loro abitazioni a causa di situazioni di pericolo e delle condizioni idrogeologiche. Insieme alla ricerca dei dispersi l’altra grave emergenza è quella abitativa, per la quale la Regione sta definendo insieme ai sindaci le più opportune soluzioni, garantendo condizioni di piena sicurezza. Segnaleremo questa ulteriore e grave situazione alla Presidenza del Consiglio e alla Protezione Civile, con l’obiettivo di evitare il prolungarsi di condizioni di precarietà per gli sfollati. È indispensabile, vista l’impossibilità per le famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni nelle zone più colpite, definire il trasferimento in altro luogo, in sicurezza. È questa l’altra grave emergenza che preoccupa in queste ore”.

