Foto di repertorio

Alluvione Emilia Romagna – Schillaci: ‘Cittadini seguano raccomandazioni durante operazioni a contatto con l’acqua’

“Raccomandiamo ai cittadini delle zone alluvionate in Emilia-Romagna di seguire le indicazioni e adottare i comportamenti suggeriti dal Dipartimento di Sanità Pubblica Ausl Romagna. Ho parlato con l’assessore Donini per essere aggiornato sulla situazione, che è sotto controllo, e rinnovare la nostra disponibilità a ogni supporto necessario”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Siamo in contatto anche con l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna – ha aggiunto – e abbiamo condiviso il vademecum regionale che a breve sarà pubblicato anche sul portale istituzionale del Ministero per dare massima diffusione alle norme di comportamento indicate. Siamo consapevoli delle difficoltà in questo momento ma è importante adottare la massima prudenza e attenzione. La comunità dell’Emilia-Romagna sta dimostrando grande capacità di reazione e continueremo ad essere al fianco di chi ha bisogno e di tutti gli operatori sanitari e i volontari impegnati nelle zone alluvionate”.