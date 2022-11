Alluvione di Ischia- Un morto accertato e 11 dispersi: presto un commissario per l’emergenza sull’isola [NUOVO VIDEO]

E’ di 11 dispersi ed un morto accertato il bilancio dell’alluvione di Casamicciola. L’unico corpo recuperato è quello di Eleonora Sirabella, 31 enne del posto. Tra i dispersi famiglie con bambini.

“Individueremo un commissario, una figura istituzionale che potrebbe essere un sindaco – dice in serata il ministro con delega alla Protezione civile Nello Musumeci come riportato da Repubblica- allo scopo di approntare i provvedimenti più urgenti per ripristinare le prime condizioni di vivibilità senza seguire le procedure ordinarie per l’acquisizione di beni e servizi”.

Questo il video girato stamattina dalla guardia costiera. Immagine drammatiche.