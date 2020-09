Allerta meteo – Aperture serali di sabato 26 settembre rinviate nei siti di Pompei, Oplontis e Boscoreale

A causa del forte maltempo previsto per sabato 26, l’apertura serale in programma nell’ambito le Giornate Europee del Patrimonio, nei siti di Pompei, Oplontis e Villa Regina a Boscoreale è rinviata .

L’apertura serale sarà riproposta in data da definirsi, che sarà appositamente comunicata sul sito www.pompeiisites.org.

Permangono le iniziative diurne delle Giornate Europee di sabato 26 e domenica 27

Il tema delle Giornate Europee del Patrimonio del 2020 è “Imparare per la vita” e prende spunto da quello proposto dal Consiglio d’Europa “Heritage and Education – Learning for Life”, per richiamare i benefici che derivano dall’esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società. L’intento è quello di riflettere sul ruolo che la formazione ha avuto, e continua ad avere, nel passaggio di informazioni, conoscenze e competenze alle nuove generazioni, e sul valore che il sapere tradizionale può assumere in rapporto alle inedite sfide del presente e al crescente peso della moderna tecnologia.

PROGRAMMA EVENTI DIURNI – Orari e costi di accesso consueti

Pompei

Apertura a Pompei con visite guidate dei funzionari del Parco e di alcuni professori o studenti delle missioni Universitarie impegnati in ricerche e missioni di scavo.

Le Università illustreranno le loro ricerche nei seguenti edifici:

– Praedia di Giulia Felice – Università di Pisa (sabato mattina, sabato pomeriggio; domenica mattina; domenica pomeriggio);

– Foro Triangolare – Università degli Studi di Napoli Federico II (domenica pomeriggio);

– Tempio di Apollo – Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (sabato mattina e domenica mattina);

I funzionari illustreranno alcuni interventi di restauro di edifici o giardini nelle seguenti aree:

– Vigneto della Casa della Nave Europa (domenica pomeriggio)

– Giardino della Casa degli Amanti (sabato pomeriggio)

– Terme Centrali (sabato mattina)

– Casa dei Mosaici Geometrici (domenica mattina)

– Venustas (sabato mattina, domenica pomeriggio);

Per le modalità d’accesso delle persone con difficoltà motoria si invita a consultare il sito istituzionale del parco:

www.pompeiisites.org

Stabia

Visita guidata da parte della missione di scavo attualmente operativa sul sito

– Stabia Villa San Marco (sabato mattina e domenica mattina) – Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Oplontis

– Visita guidata sabato mattina e domenica mattina

Ingresso per persone con difficoltà motoria, con accompagnatore

Villa Regina

– Accoglienza alla visita

Ingresso per persone con difficoltà motoria, con accompagnatore

L’acquisto dei biglietti e le misure di contingentamento come da ordinaria apertura.

Info su

www.pompeiisites.org