Allarme Mediterraneo – Riscaldamento globale, milioni di meduse Vela invadono le spiagge da sogno di Maiorca

Il cambiamento climatico e il riscaldamento delle acque del Mediterraneo stanno portando all’arrivo di fenomeni mai documentati. È il caso di milioni di meduse “Velella velella”, detta anche barchetta di San Pietro o di San Giovanni: sabato, residenti e turisti di Port de Sóller a Maiorca, hanno osservato una spiaggia in cui sono rimasti a riva milioni di meduse vela. Gli animali che pungono non sono pericolosi per l’uomo, ma se non vengono allontanati immediatamente, iniziano a puzzare. Non è solo un allarme sui pericoli dello squilibrio ecologico dovuto al cambiamento climatico, quello squilibrio è già in atto e provoca gravi danni all’economia. Oltre a pungere i nuotatori costano al paese circa milioni di euro all’anno in turismo perduto, intasando le reti da pesca, affermano le autorità. Per la D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon in UK, si può sicuramente dire che il riscaldamento globale contribuisce a questi enormi sciami. Le meduse, che prosperano a temperature più elevate, competono per cibo e habitat con altre forme di vita marina. Secondo sempre l’esperta, la pesca eccessiva ha contribuito a sviare quella competizione a loro favore. “Una delle concasue è il Canale di Suez che ha permesso alle specie invasive di viaggiare dal Mar Rosso al Mar Mediterraneo, dove ora ci sono 17 tipi di meduse, la maggior parte delle quali non velenose”, ha affermato. Alla luce di quanto sopra rilevato, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, invita i pescatori e cittadini a segnalare eventuali avvistamenti di meduse vele anche nei nostri mari, inviando nel caso foto e/o video via WhatsApp al numero dedicato +328 8422969 o all’indirizzo e mail info@sportellodeidiritti.org per rafforzare gli sforzi di individuazione precoce e gestione.