Albania – Progetto Wanted: arrestati tre latitanti

Nell’ambito del progetto Wanted, volto alla ricerca e alla cattura di latitanti di elevato spessore, sono stati arrestati in Albania, in collaborazione con le autorità locali, tre latitanti albanesi, grazie alle indagini dei poliziotti del Servizio centrale operativo (Sco), della Squadra mobile e della Sezione investigativa del Servizio centrale operativo (Sisco) dell’Aquila che ne hanno ricostruito il percorso di latitanza.

I tre arrestati erano sfuggiti alla cattura durante una operazione dei poliziotti aquilani contro un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti durante la quale gli investigatori avevano eseguito 38 misure cautelari di cui 29 in carcere, sei agli arresti domiciliari e tre obblighi di dimora.

Per l’esecuzione dei tre arresti l’ufficio dell’Esperto per la sicurezza in Albania della Direzione centrale della Polizia criminale, Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (Scip), ha coinvolto la sede centrale di Interpol, permettendo al Dipartimento di Polizia criminale albanese di portare a termine l’operazione in Albania.