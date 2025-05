Fonte e foto sportellodeidiritti.org

Albania – Italiana sequestrata e stuprata a Fier

La polizia di Fier, in Albania, ha arrestato un uomo di 27 anni che ha violentato la sua convivente italiana nel suo appartamento a Cakran, dove la teneva prigioniera da diversi giorni contro la sua volontà. L’autore ha precedenti penali per violenza domestica e furto. È stato sorpreso mentre cercava di fuggire a bordo di un veicolo a noleggio. A seguito della segnalazione dell’Ufficio Esperti per la Sicurezza dell’Ambasciata d’Italia a Tirana al Dipartimento di Polizia Criminale che una cittadina italiana era trattenuta contro la sua volontà, in un appartamento nel villaggio di Cakran, dal suo convivente, che la stava violentando, i servizi della Forza Speciale “Aquila” della Direzione della Polizia Locale di Fier, supportati dai servizi della Direzione Operazioni delle Forze Speciali e coordinati dalle strutture rappresentative dell’Italia per la sicurezza in Albania, si sono diretti immediatamente verso la zona segnalata. L’uomo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato consegnato alle autorità del Consolato italiano in Albania ed è in buona salute. Gli atti processuali sono stati trasmessi alla Procura di Fier per ulteriori provvedimenti, per il reato di “violenza domestica”.