Fonte commission.europa.eu

Al via il nuovo sistema digitale per le frontiere: ecco come funziona

Il nuovo sistema digitale per le frontiere dell’UE, il sistema di ingressi/uscite, è diventato operativo il 12 ottobre 2025. Si applicherà ai viaggiatori di paesi terzi che entrano nell’UE o escono dall’UE e renderà i viaggi più agevoli e più sicuri per tutti. D’ora in poi i paesi dell’UE inizieranno a registrare elettronicamente i dati di coloro che entrano nell’UE per soggiorni di breve durata – 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

In pratica, dove il nuovo sistema è già in vigore, i dati del passaporto, i dati biometrici (immagine del volto e impronte digitali) e i dati di ingresso o uscita dei cittadini di paesi terzi saranno registrati nel sistema. La registrazione sarà effettuata al primo ingresso e alla prima uscita; dopodiché, per ogni ingresso e uscita successivi, sarà necessaria solo una rapida verifica. Il nuovo sistema sostituisce la prassi attuale di timbrare manualmente i passaporti e soddisfa i più elevati standard di protezione dei dati e della vita privata.

I viaggiatori interessati dalle nuove norme possono trovare informazioni dettagliate sulle nuove procedure sul sito web Official Travel Europe prima di entrare nello spazio Schengen.

Questo nuovo sistema sarà progressivamente introdotto nell’arco di sei mesi. In questo periodo i paesi dell’UE potranno decidere quando e dove iniziare a utilizzarlo ai loro valichi di frontiera.

L’introduzione graduale aiuterà le autorità di frontiera, il settore dei trasporti e i viaggiatori ad adattarsi agevolmente alle nuove procedure. A partire dal 10 aprile 2026 il sistema sarà pienamente operativo a tutti i valichi di frontiera esterni e sostituirà ufficialmente l’apposizione di timbri sui passaporti con registrazioni elettroniche.

Rafforzare le frontiere comuni dell’UE è una priorità fondamentale per la Commissione. Con l’entrata in vigore del nuovo sistema di ingressi/uscite i controlli alle frontiere diventeranno non solo più sicuri, ma anche più efficienti e convenienti per tutte le persone che entrano nell’UE e ne escono.