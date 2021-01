Al via il cashback semestrale: ecco come funziona

Con il 31 dicembre è terminata la prima fase del Cashback di Natale dello Stato Italiano, misura messa in campo dal Governo per incentivare gli acquisti elettronici con i metodi di pagamento digitali. Da oggi , 1 Gennaio 2021, inizia il cashback semestrale che si articolerà su due tranche.

Il rimborso sarà sempre pari al 10% sugli acquisti effettuati con carte di credito, debito, prepagate, Bancomat ed app in negozi, bar, ristoranti, supermercati, artigiani e professionisti, mentre resteranno comunque fuori gli acquisti online.

Per ottenere il rimborso bisognerà effettuare in sei mesi almeno 50 pagamenti con i metodi registrati nell’app IO per ottenere un massimo di 150 Euro sull’IBAN associato. Complessivamente, quindi, ogni anno si potranno ricevere massimo 300 Euro.

Per prendere parte al cashback, ricordiamo che è necessario munirsi di SPID o Carta d’Identità Elettronica, scaricare l’app IO dall’App Store di iOS ed il Play Store di Android, e seguire la procedura a schermo.