Foto di Luigi di Palma

Al Mercadante di Napoli lo spettacolo casa di bambola di Henrik Ibsen

Da martedì 9 a domenica 14 novembre al Teatro Mercadante in scena l’acclamato allestimento firmato da Filippo Dini di CASA DI BAMBOLA di Henrik Ibsen.

Un grande classico della drammaturgia di fine Ottocento scritto dall’autore durante un soggiorno ad Amalfi rivisitato in chiave moderna da uno dei registi italiani più apprezzati della sua generazione.

Il nuovo spettacolo in scena al Teatro Mercadante da martedì 9 a domenica 14 novembre, che approda sul palcoscenico del teatro di Piazza Municipio forte del successo di pubblico e di critica registrati al debutto dello scorso 4 ottobre al Teatro Carignano di Torino.

Dini – da quest’anno regista residente al TST fino al 2024 – si misura con l’iconico capolavoro ibseniano firmando una rilettura inedita dello scontro di genere in casa Helmer che ribalta le regie tradizionali.

Spogliando la pièce dalle stratificazioni femministe attribuite nel secolo scorso al personaggio di Nora, l’artista genovese mette a fuoco il nucleo vivo della vicenda, cogliendo nelle ipocrisie di un’esistenza coniugale solo apparentemente rispettabile quel dualismo cruciale fra uomo e donna, ancora oggi attualissimo e in gran parte tutto da risolvere. Protagonista, al fianco di Filippo Dini impegnato anche come interprete principale nel ruolo del marito Torvald Helmer, è la Nora di Deniz Özdoğan, talentuosa attrice di origini turche naturalizzata italiana, vincitrice di numerosi premi (fra cui il Golden Graal 2013 e l’Adelaide Ristori 2018) e nota per aver collaborato più volte con Valerio Binasco e la sua Popular Shakespeare Kompany.