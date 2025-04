Agora dei Giovani, nuovo appuntamento con il progetto promosso dal Forum dei Giovani di Torre del Greco

Nuovo appuntamento con l’Agorà dei Giovani, il progetto promosso dal Forum dei Giovani di Torre del Greco, pensato per creare spazi di confronto, riflessione e dibattito sui grandi temi dell’attualità e della cittadinanza attiva. L’evento è fissato per giovedì 10 aprile alle ore 19:00 presso il Palazzo Baronale e sarà dedicato a un tema tanto attuale quanto controverso: “Ordine pubblico o repressione?”. L’incontro sarà un’occasione per approfondire il diritto di manifestare e le implicazioni del cosiddetto “decreto sicurezza”, aprendo un confronto aperto tra cittadini e interrogandosi sul delicato equilibrio tra tutela della collettività e libertà individuali. L’Agorà dei Giovani nasce con l’obiettivo di restituire centralità al pensiero critico, alla partecipazione consapevole e all’informazione condivisa, offrendo ai giovani di Torre del Greco l’occasione di essere parte attiva nel dibattito pubblico. Non solo un evento, dunque, ma un processo collettivo di formazione democratica. «La libertà di manifestare e la tutela dell’ordine pubblico sono due principi fondamentali di ogni società democratica, ma il loro equilibrio è sempre più complesso. L’intenzione è quella di stimolare un confronto aperto e rispettoso, dando spazio a punti di vista diversi e favorendo una maggiore consapevolezza tra i giovani. dialogo aperto e costruttivo è essenziale per trovare soluzioni che tutelino sia la sicurezza che la libertà di espressione» – spiegano i consiglieri del Forum Raffaele Petrucci e Daniela Tatè. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani studenti, ai gruppi associativi, alle scuole e a chiunque voglia vivere un’esperienza di cittadinanza attiva. «Crediamo fortemente che i giovani abbiano non solo il diritto, ma anche il dovere di interrogarsi su ciò che accade intorno a loro. L’Agorà vuole essere un luogo in cui il pensiero si sviluppa senza paura, dove ogni voce ha spazio, e dove si impara a rispettare anche chi la pensa diversamente» – dichiara l’ufficio di presidenza del Forum dei Giovani di Torre del Greco.