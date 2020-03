Agguato al Piano Napoli di Boscoreale: ucciso 30enne di Torre del Greco

Un agguato che è costato la vita ad A.R. 30enne Torrese . E’ successo nelle prime ore del mattino: il giovane è stato ucciso al “Piano Napoli” di Boscoreale . Un colpo fatale che non ha lasciato scampo al 30enne, poi morto in ospedale . Si indaga sulla dinamica e sulle possibili cause dell’omicidio.