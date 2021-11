Agerola – Abusivismo edilizio, denunciate 3 persone

Sono 3 le persone finite nei guai per abusivismo edilizio nel comune di Agerola. Si tratta del titolare di un’impresa edile, della proprietaria del fondo e del direttore dei lavori. Avevano realizzato senza alcuna autorizzazione un muro in cemento lungo il confine del terreno. L’area è stata posta sotto sequestro. I 3 sono stati denunciati in stato di libertà.