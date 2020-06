Afragola – Truffe ai danni di società finanziarie, nei guai 50enne

Ieri mattina personale della Squadra Mobile ha eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di S.G 50enne di Afragola che dovrà espiare la pena di 6 anni, 4 mesi e 21 giorni di reclusione per i reati di rapina, truffa, ricettazione, falso e sostituzione di persona.

L’uomo, in particolare, aveva realizzato in diverse città d’Italia truffe ai danni di società finanziarie nell’ambito della compravendita di veicoli e motoveicoli producendo documenti falsi.