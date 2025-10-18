Afragola – Trovato con la droga, fermato 19enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne di Acerra per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Corso Meridionale ad Afragola, hanno notato il predetto che, con fare guardingo, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato sia il 19enne, trovandolo in possesso di 0,7 grammi di hashish e di 40 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, sia l’acquirente che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata e sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.