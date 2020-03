Afragola – Tentano di sottrarsi al controllo della Polizia, denunciate due persone

Ieri sera gli agenti del commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno notato in via Oberdan ad Afragola due persone a bordo di un’auto che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi.

I poliziotti hanno bloccato la vettura ed il passeggero, per eludere il controllo, ha danneggiato il portellone posteriore della volante.

L’uomo, A.D., 36enne afragolese con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento mentre il conducente, G.C., 21enne afragolese anch’egli con precedenti di polizia, è stato denunciato per guida senza patente poiché mai conseguita; inoltre, entrambi sono stati denunciati per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020.