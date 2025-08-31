Afragola – Sorpreso a cedere droga, nei guai 31enne

LlContinuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di Afragola, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Alcide De Gasperi ad Afragola, hanno notato un’auto con a bordo un soggetto che procedeva lentamente, come se fosse in attesa di qualcuno.

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di appostamento; dopo pochi istanti, il predetto si è accostato al marciapiede ed è stato avvicinato da una persona alla quale ha ceduto qualcosa in cambio di una banconota.

Pertanto, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato il 31enne, rinvenendo all’interno della sua vettura 18 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 8 grammi, un pezzo di hashish e 130 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.