Afragola: rapinano una farmacia. Tratti in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne e un 46enne, entrambi di Afragola con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina aggravata in concorso.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in II Traversa Viottolo Nicola Setola ad Afragola per la segnalazione di una rapina presso una farmacia.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un dipendente dell’esercizio commerciale; lo stesso ha raccontato che, poco prima, un soggetto con volto travisato era entrato all’interno dell’attività commerciale e, mimando il gesto di prendere qualcosa dalla tasca della felpa facendo intendere di essere armato, si era fatto consegnare circa 400 euro dalla cassa, per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto con un complice che lo stava attendendo all’esterno.

Gli operatori, a seguito degli accertamenti esperiti, anche grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a rintracciare in pochissimo tempo i due soggetti nei pressi delle loro abitazioni, dove sono stati bloccati; in quei frangenti, il 35enne è stato trovato in possesso del maltolto.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

San Giovanni a Teduccio: rinvenuta e sequestrata droga e armi ad opera di ignoti.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile in stato di abbandono sito in via Villa San Giovanni dove hanno rinvenuto e sequestrato, ad opera di ignoti, 84 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 200 grammi, 12 involucri di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi, un bilancino di precisione, 2 coltelli, una pistola replica marca Bruni mod. 92 completa di caricatore, 8 caricatori per vari tipi di armi, 15 cartucce per arma lunga cal. 12 e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Scampia: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 20enne.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Labriola, hanno notato un soggetto che, in cambio di denaro, ha prelevato qualcosa da uno scivolo in plastica per bambini ubicato all’interno di un giardinetto poco distante e l’ha ceduta ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente, facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 150 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, al di sotto dello scivolo, e ben occultati, 29 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 11 grammi e 11 involucri di eroina del peso complessivo di circa 4 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Porta Capuana: si dà alla fuga per eludere il controllo. Tratto in arresto un 51enne dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 51enne senegalese per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Poerio, hanno notato un motociclo con un uomo a bordo che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

I poliziotti lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato anche grazie all’ausilio degli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che il prevenuto era sprovvisto della patente di guida, poiché mai conseguita, e il ciclomotore già sottoposto a sequestro amministrativo, contestando le relative sanzioni al Codice della Strada.