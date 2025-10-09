Afragola/Napoli – Droga e furto di cellulare: tre arresti

Afragola: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne e denunciato 3 donne.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne di Acerra, con precedenti di polizia, anche specifici, e denunciato tre donne di 31, 23 e 25 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Salicelle ad Afragola, hanno controllato il 21enne, trovandolo in possesso di un panetto di hashish del peso di 97 grammi.

Ancora, i poliziotti del medesimo Commissariato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione nel rione Salicelle, dove erano presenti tre donne che sono state trovate in possesso di un involucro di hashish e di 10.513 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Stazione metro Municipio: ruba un cellulare ad un’anziana. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne della Romania per furto aggravato.

In particolare, i poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria, all’interno di un treno della linea 1 della metropolitana, direzione Piscinola, all’altezza della stazione Municipio, hanno notato un soggetto che si aggirava con fare circospetto tra i bagagli dei viaggiatori.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro; infatti, poco dopo, il prevenuto, approfittando della calca all’interno del convoglio, ha sottratto il cellulare ad un’anziana signora, tentando poi di darsi alla fuga.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno immediatamente bloccato e tratto in arresto.

Via Arenaccia: sorpreso a cedere droga. Arrestato un soggetto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Arenaccia, hanno notato a bordo di uno scooter un soggetto che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato sia il 27enne che è stato trovato in possesso di 9 stecchette di hashish del peso di circa 12 grammi e di 30 euro, sia l’acquirente che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata e, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.