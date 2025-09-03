Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne di Afragola, con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia.
Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione per la segnalazione di una lite familiare.
Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione, la quale, indicando il compagno, ha raccontato che lo stesso, poco prima, l’aveva aggredita fisicamente come già accaduto in mattinata.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.
