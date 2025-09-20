Afragola – Maltratta i genitori e tenta di estorcere loro del denaro: fermato 32enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne di Afragola, con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione per la segnalazione di una lite familiare.

Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da un uomo ed una donna in evidente stato di agitazione, i quali hanno riferito di essere stati poco prima aggrediti e minacciati dal figlio poiché pretendeva del denaro; lo stesso, nel frattempo, si era allontanato.

Poco dopo, il predetto si è ripresentato presso l’abitazione e, anche dinanzi agli operatori, ha proseguito nella sua condotta aggressiva finché non è stato bloccato non senza difficoltà.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.