Afragola – Fermato 32enne per droga

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne napoletano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Galliano, hanno notato un’autovettura con il 32enne a bordo che, alla vista degli operatori, ha cercato di occultare qualcosa.

Insospettiti dell’atteggiamento del soggetto, i poliziotti hanno effettuato un controllo trovandolo in possesso di 20 involucri di cocaina del peso di circa 14 grammi, occultati nella portiera anteriore della vettiura e 235 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.