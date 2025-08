Afragola – Droga in casa, fermato 27enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne di Afragola con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione del soggetto in questione, dove hanno rinvenuto 60 bustine di cocaina del peso di circa 40 grammi, una busta della stessa sostanza del peso di circa 60 grammi, un involucro di hashish del peso di 21 grammi, 400 euro, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.