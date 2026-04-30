Afragola – Droga, fermato 62enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 62enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto un involucro di cocaina del peso di 52 grammi, 7 panetti di hashish del peso complessivo di 700 grammi circa e diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente,

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.