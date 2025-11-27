Afragola – Droga, fermato 33enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne di Caivano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Arturo De Rosa nel comune di Afragola, hanno notato un’auto con a bordo un uomo che stava cedendo qualcosa ad un soggetto in cambio di una banconota; il conducente, accortosi della presenza degli operatori, si è dato a repentina fuga.

Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale tanto da investire gli operatori per poi continure la sua corsa in vicolo Pincipe di Napoli dove, con non poche difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di 5 involucri di cocaina e 60 euro.

Ancora, gli operatori hanno rinvenuto ben ooccultati all’interno dell’autovettura, ulteriori 4 involucri di cocaina.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto