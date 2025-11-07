Afragola – Droga, arrestato 23enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne di Afragola, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nonché denunciato un 20enne di Frattaminore, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare ad Afragola, hanno notato il 20enne mentre stava uscendo da un’abitazione e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di 9 bustine di marijuana e 10 di hashish.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione in questione, in cui vi era il 23enne, ed hanno rinvenuto una busta di cocaina del peso complessivo di circa 20 grammi e un bilancino di precisione.