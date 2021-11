Afragola- Arrestati due spacciatori

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno notato in via Salicelle ad Afragola due giovani a bordo di uno scooter che stavano scambiando qualcosa con una persona a bordo di un’auto in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando gli spacciatori in possesso di 19 stecche di hashish del peso di 34 grammi circa, di 11 involucri con 5 grammi circa di cocaina, di 13 bustine contenenti 17 grammi circa di marijuana e di 40 euro, mentre l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Due afragolesi di 19 e 18 anni sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e il 18enne è stato altresì sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita; infine, il motociclo è stato sottoposto a sequestro.