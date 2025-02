Afragola – Aggredisce un uomo, in manette 49enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto un 49enne israeliano, con precedenti di polizia, per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via I traversa Giovanni Pascoli, hanno notato un soggetto che stava aggredendo fisicamente un uomo.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’aggressore, non senza difficoltà, accertando che lo stesso aveva dapprima tentato di aggredire la figlia dell’uomo per poi scagliarsi contro di lui; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.