Afragola – Aggredisce i poliziotti, fermato 34enne

Nella giornata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano per resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti ad Afragola per la segnalazione di un soggetto in forte stato di agitazione.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno raggiunto l’abitazione segnalata dove era presente il 34enne che, alla vista degli agenti, ha iniziato ad inveire contro di loro tentando di colpirli finché, con non poche difficoltà, è stato bloccato.

Una volta accompagnato negli uffici di polizia, l’indagato ha proseguito nella sua condotta aggressiva, minacciando e aggredendo nuovamente gli operatori.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.