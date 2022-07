Afghanistan – Contributo di emergenza della Cooperazione Italiana in risposta alle conseguenze del terremoto del 22 giugno

La Cooperazione Italiana ha disposto un contributo di emergenza di oltre 396.000 euro a favore del Programma Alimentare Mondiale (PAM), in risposta alle conseguenze del terremoto che lo scorso 22 giugno ha colpito l’Afghanistan – in particolare le province di Paktika e di Khost – provocando, secondo le ultime stime, oltre 1.000 morti, quasi 3.000 feriti e la distruzione di numerose abitazioni nell’area. Il finanziamento italiano consentirà all’Organizzazione di fornire assistenza nei settori della sicurezza alimentare e della logistica umanitaria.

Con questa iniziativa il Governo italiano intende sostenere concretamente la popolazione afghana più vulnerabile in questo momento di particolare difficoltà, manifestando tangibilmente la propria vicinanza.