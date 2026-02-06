Aeroporto internazionale di Capodichino: Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza sequestrano un Machete, oltre 2.000 compresse di medicinali e 80 kg. di prodotti vegetali pericolosi

Napoli, 06 febbraio 2026. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e repressione di traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Distaccamento Locale Aeroporto di Napoli, unitamente ai militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Capodichino, hanno sorpreso un cittadino ghanese, proveniente dal proprio paese di origine, con al seguito un machete con lama di 50 cm, oltre 2.000 compresse di medicinali in assenza di prescrizione medica, nonché oltre 80 kg. di prodotti vegetali sprovvisti di certificazione fitosanitaria e pericolosi per le colture nazionali.

In particolare, il passeggero trasportava i medicinali e i prodotti vegetali all’interno del bagaglio da stiva, nel cui doppiofondo gli operanti hanno scoperto il machete, abilmente occultato.

All’esito del controllo, il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il soggetto è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, nonché per violazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali.