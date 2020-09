Acerra – Trovato con arnesi atti allo scasso, denunciato 39enne

Stanotte gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt a due persone a bordo di un’auto in via Muro di Piombo ad Acerra ma il conducente ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo un inseguimento, li hanno raggiunti in via Ammaturo dove, non senza difficoltà, hanno bloccato il passeggero, un 39enne di Acerra con precedenti di polizia, mentre il complice è riuscito a dileguarsi scavalcando la recinzione del cimitero di Acerra.

Gli agenti hanno rinvenuto nell’auto due biciclette, un tagliaerba e diversi arnesi atti allo scasso e hanno denunciato il 39enne per ricettazione, detenzione e porto di attrezzi atti allo scasso e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro