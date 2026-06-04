Acerra – Tenta la truffa dello specchietto, denunciato un uomo

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Napoli ha denunciato un uomo, con precedenti di polizia, per tentata truffa, danneggiamento, resistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

In particolare, un poliziotto della Sezione Polizia Stradale di Napoli, libero dal servizio, mentre transitava a bordo della propria autovettura lungo la SS 162 in direzione di Acerra, ha effettuato una manovra di sorpasso di un altro veicolo che procedeva a velocità particolarmente ridotta. In quei frangenti, il conducente dell’altro mezzo ha dapprima lanciato un oggetto contro l’auto del poliziotto e, successivamente, provocato un contatto tra i mezzi, simulando un sinistro stradale.

Una volta arrestata la marcia, il conducente dell’altro veicolo ha richiesto la somma di 300 euro quale risarcimento per presunti danni subiti. Il poliziotto, intuendo di trovarsi di fronte a un tentativo di truffa, si è qualificato come appartenente alla Polizia di Stato, ma a quel punto il malintenzionato si è dato alla fuga.

Le successive attività investigative hanno consentito di identificare il presunto responsabile e di accertare, altresì, che lo stesso era sprovvisto di patente di guida.

Per tali motivi, il prevenuto è stato denunciato dal personale operante.