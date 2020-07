Acerra – Sui binari con un coltello tra le mani, uomo salvato dalla Polizia

Ieri pomeriggio una donna si è presentata al Commissariato di Acerra chiedendo aiuto per il suo ex compagno che l’aveva chiamata in un forte stato di agitazione.

Un operatore della Sala Operativa ha contattato telefonicamente l’uomo e, dopo una lunga conversazione, è riuscito a farsi indicare il luogo in cui si trovava, in modo da consentire ad una pattuglia di raggiungerlo.

Gli agenti lo hanno rintracciato in via Benevento, nei pressi dei binari ferroviari, con un coltello da cucina tra le mani e, approfittando di un suo attimo di esitazione, sono riusciti a bloccarlo e a soccorrerlo.