Acerra – Sorpreso con un’arma in casa, arrestato 30enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne di Acerra, con precedenti di polizia, per detenzione illegale di arma comune da sparo con relativo munizionamento e ricettazione.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo ad Acerra dove hanno rinvenuto una pistola a tamburo “Smith & Wesson” 357 Magnum, 5 cartucce G.F.L. cal. 357 Magnum e 11 cartucce G.F.L. cal. 38 special; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che l’arma era provento di furto.

Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.