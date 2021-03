Acerra – Sorpreso con la droga, denunciato 16enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Masseria Ingegno ad Acerra due giovani a bordo di uno scooter i quali, alla loro vista, hanno invertito il senso di marcia e si sono dati alla fuga; ne è nato un lungo inseguimento terminato in corso Italia dove il veicolo è stato bloccato.

I poliziotti hanno trovato il conducente in possesso di 10 stecche di hashish e di 105 euro; inoltre, presso la sua abitazione hanno rinvenuto, occultate in un mobile sul balcone, altre stecche della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 102 grammi e due bilancini.

Il giovane, un 16enne di Acerra, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita mentre lo scooter è stato sottoposto a sequestro; inoltre, entrambi sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 perché fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.