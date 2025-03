Acerra – Sorpreso con la droga, arrestato un 20enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano con precedenti di polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di Acerra, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Nobile ad Acerra, hanno notato un giovane che ha ceduto una bustina ad una persona.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato sia il prevenuto che è stato trovato in possesso di 2 involucri di hashish del peso di 5 grammi e di 25 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, sia l’acquirente che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata,.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.