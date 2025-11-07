Acerra – Mandato internazionale, fermato 26enne

Nella mattinata di giovedì, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 26enne napoletano poiché destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità tedesche lo scorso 2 ottobre, per i reati di truffa e appropriazione indebita.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver rintracciato il predetto, hanno accertato che lo stesso risultava destinatario del provvedimento sopra citato e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.