Acerra – In giro con un’ascia e un coltello, denunciato 39enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in corso Italia per la segnalazione di una persona che passeggiava armata di un’ascia e di un coltello incutendo timore nei passanti.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato e bloccato l’uomo trovandolo ancora in possesso dell’ascia con la lama della lunghezza di circa 10 cm e del coltello con la lama della lunghezza di circa 12 cm.

L’uomo, un 39enne di Acerra con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre le armi da taglio sono state sequestrate.