Acerra – Furto, fermati un 35enne e una 19enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Acerra, nel transitare in via Torricelli, hanno notato due persone a bordo di un’auto che, alla loro vista, si sono date alla fuga.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale i due, dopo alcune centinaia di metri, hanno abbandonato il veicolo proseguendo la fuga a piedi nelle campagne adiacenti fino a quando sono stati raggiunti e bloccati dai poliziotti che li hanno trovati in possesso di un grimaldello che è stato sequestrato.

Gli agenti hanno accertato che la serratura della portiera della vettura su cui viaggiavano era stata danneggiata ed il blocco di accensione manomesso e che il mezzo era stato rubato poco prima in via Umberto I° a Mariglianella.

A.C, 35enne napoletano sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Castello di Cisterna, e R.L.M, 19enne torrese con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato.