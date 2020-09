Acerra – Fucile, cartucce e droga in casa: arrestato 51enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Acerra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Frassitelli ad Acerra presso l’abitazione di un uomo in cui hanno rinvenuto un fucile calibro 12 completo di due cartucce e 161 cartucce dello stesso calibro, una bustina contenente marijuana per un peso di 400 grammi e, nel terreno adiacente allo stabile, tre piante della stessa sostanza alte circa 150cm, di cui due già in fase di essiccazione, del peso complessivo di circa 6,5 kg.

G. D. M., 51enne di Acerra con precedenti di polizia, è stato arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione di arma comune da sparo e relativo munizionamento.