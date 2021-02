Acerra – Droga in casa, nei guai 31enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Acerra e personale della Squadra Mobile, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno effettuato un controllo in via Domenico Colasanto ad Acerra presso l’abitazione di un uomo.

Una volta entrati, i poliziotti hanno rinvenuto, occultate nel vano caldaia, 3 bustine contenenti marijuana del peso di 4 grammi circa e, grazie al fiuto del cane Kira, hanno trovato, occultato in uno scatolo, un pezzo di hashish del peso complessivo di circa 55 grammi.

D.A., 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.