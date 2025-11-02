Acerra – Droga, fermato 18enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne egiziano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Matteotti, hanno notato il predetto che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Il 18enne, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi con il chiaro intento di eludere il controllo, ma è stato tempestivamente raggiunto e bloccato dagli operatori che lo hanno trovato in possesso di un involucro di hashish del peso di circa 13 grammi, un involucro di cocaina e la somma di 20 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.