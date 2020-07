Acerra – Detenzione abusiva di armi, denunciato 32enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Acerra hanno effettuato un controllo in un’abitazione del centro storico in cui hanno rinvenuto, in una scatola all’interno del box in uso al proprietario, un caricatore per fucile AK-47 completo di 13 cartucce cal. 7,62, 34 cartucce cal. 38 Special, 6 cartucce cal. 357 Magnum ed una pistola giocattolo priva di tappo rosso.

C.P., 32enne acerrano, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.