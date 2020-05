Acerra – Controlli contro infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, verifiche nel cantiere della rete ferroviaria Napoli-Cancello

Si informa che in data odierna, su disposizione del Prefetto di Napoli, Marco Valentini, è stato avviato, ai sensi dell’art. 93 del Decreto legislativo n. 159/2011, un accesso presso il cantiere, sito in Acerra, per la realizzazione della rete ferroviaria Napoli-Cancello, consistente in attività di verifica ed accertamento finalizzata a prevenire eventuali infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti.

L’accesso, deliberato in seno al Gruppo Interforze che siede in Prefettura, viene eseguito da funzionari ed ufficiali delle Forze dell’ordine e della Direzione Investigativa Antimafia e dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

Nel corso dello stesso è verificato anche il rispetto della normativa sulle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19.